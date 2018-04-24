В Магнитогорске пьяный хозяин выбросил своего пса с шестого этажа

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный хозяин выбросил своего пса с шестого этажа. Собака выжила. Местные жители собирают деньги на операцию.

Информацию о зверском обращении с животным опубликовали в социальной сети активисты городской общественной организации «Зоосити».

«На глазах у проходящих людей, была выброшена собака-стафф с 6 этажа. Люди отвезли собаку в клинику, попросили помощи в нашей группе. Очень нужна будет ваша помощь! Так же нужна помощь в передержке или добрые руки, собака к прежнему хозяину не вернется», - говорится в сообщении.

Известно, что собаку зовут Фарт. Ему два года. После падения пес выжил и заполз под припаркованную во дворе машину. Хозяин собаки так и не вышел.

«Бедный пёс, его доставали из-под моей машины. Уже думала, что усыпят. Пусть у него все хорошо сложится, сможет ли он простить, и забудет ли такое предательство. Спасибо людям, что увезли», - написала в комментариях к посту Наталия Зайцева.

Сейчас зоозащитники собирают деньги на операцию собаке.