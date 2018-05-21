14:09
В Магнитогорске сгорела пилорама, обошлось без пострадавших
В Магнитогорске (Челябинская область) вчера, 20-го мая, сгорела пилорама ООО «ТД УПТК» на Белорецком шоссе, 15. На пожаре никто не пострадал.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, на предприятии произошло возгорание бытового мусора. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 15.30. Последствия возгорания были полностью ликвидированы в 18.56.
В региональном МЧС уточнили, что много времени заняли проливка и разборка конструкций – огнеборцы стремились исключить вероятность повторного возгорания.
Фото группы «Право роста» ВКонтакте