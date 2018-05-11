В Магнитогорске собаку жестоко избили, отрезали уши и посадили в мусорный бак

В Магнитогорске (Челябинская область) жестоко избили собаку, отрезали уши и посадили в мусорный бак. Волонтеры ищут хозяев и очевидцев произошедшего.

О жестоком обращении с животным в Магнитогорске сообщается в социальной сети местной общественной организации «Зоосити».

Неравнодушные жители Магнитогорска забрали собаку с помойки и передали волонтерам. Сейчас несчастный пес находится в ветеринарной клинике.

«Состояние у собаки плохое, она истощена сильно. Очень большой отек на голове, видно, что собаку сильно и долго били», - рассказала председатель общественной организации Магнитогорска «Зоосити» Мария Семенова.

Также Мария Семенова рассказала, что ей позвонили неизвестные люди, которые представились, якобы, хозяевами пострадавшего пса.

«Они требовали, чтобы мы вернули им их пса. Но мы не можем этого сделать по моральным соображениям. Как отдавать собаку живодерам? И, кроме того, у них нет документов на собаку. Представиться звонившие не захотели. Будем вычислять, кто настоящие хозяева собаки», - добавила Мария Семенова.

Как только пес окрепнет, волонтеры будут ему искать нового хозяина. А сейчас для пострадавшей собаки срочно необходима передержка. В ветеринарной клинике она сможет пробыть только до вечера.