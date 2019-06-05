В Магнитогорске восстанавливают крышу «Почты России»

Сегодня днем поступило сообщение о том, что в результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли на двухэтажном здании «Почты России», находящимся в городе Магнитогорске по улице Вокзальная. Пострадавших нет.

В район происшествия были направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), в том числе подразделения 2 отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области. На месте также находится директор городского отдела «Почта России».В момент происшествия в здании находилось 36 человек. Погибших и пострадавших нет. Здание будет функционировать в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении кровли.

Для ликвидации последствий происшествия привлечено 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.