В Магнитогорске юноша жестоко расправился с 17-летней девушкой

В подъезде одного из домов Магнитогорска (Челябинская область) обнаружено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. С ней жестокого расправился ее знакомый.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство». По предварительным данным, ножевые ранения ей нанес знакомый в ходе ссоры, после чего скрылся», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления.