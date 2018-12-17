В Магнитогорске заживо сгорели 15 породистых собак

В Магнитогорске (Челябинская область) на пожаре в садовом товариществе заживо сгорели 15 породистых собак. Псы были заперты в домике и у них не было ни единого шанса на спасение.

Трагедия произошла в садовом товариществе «Калибровщик-2». Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, выпал горящий уголь из-за чего загорелся и был полностью уничтожен деревянный садовый дом.

Хозяйки дома в момент пожара в саду не было, но в нем были французские бульдоги - восемь взрослых псов и семь щенят, все они погибли, так как были заперты и выбраться не могли. Они сгорели заживо.

Ущерб составил порядка 300 000 рублей. На тушение пожара выезжали бойцы двух пожарных частей. С огнем они справились за 14 минут.