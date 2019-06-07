В Миассе по подозрению в педофилии задержан полицейский

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области в ходе оперативных мероприятий задержан сотрудник отдела полиции Миасса по подозрению в совершении противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего.

Эту информацию подтвердили в полиции Миасса и региональном полицейском главке. Подробности преступления пока не разглашаются. По имеющейся информации, полицейский вел недвусмысленную переписку с подростками в социальных сетях.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Полицейский водворен в изолятор временного содержания.

«В настоящее время готовятся материалы на увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, к его руководителям будет применена строгая дисциплинарная ответственность», - сообщили в региональном полицейском главке.

С задержанным полицейским сейчас работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.