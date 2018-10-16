В Миассе утонул рыбак

В городе Миассе (Челябинская область) перевернулась лодка с рыбаками. Один из них утонул.

Трагедия произошла 15 октября на Старогородском пруду Миасса. Женщина, проходившая по берегу, услышала крики о помощи. На острове в середине водоёма находился мужчина, который звал на помощь. Женщина немедленно сообщила о происходящем спасателям.

«Группа Миасского отряда оперативно выехала на место происшествия. По прибытию на место, спасатели совместно с пожарными, на лодке добрались до острова и вывезли замёрзшего мужчину на берег, где его уже ждали сотрудники скорой помощи. Мужчина получил сильное переохлаждение», - сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Пострадавший рассказал, что они вместе с приятелем рыбачили с лодки. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. После этого спасателями был проведён поиск второго мужчины в районе перевернувшейся лодки. Утонувший мужчина был найден и передан сотрудникам полиции.