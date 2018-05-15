В Миньяре пьяный подросток на мотоцикле едва не угробил пассажира

В Миньяре (Челябинская область) пьяный подросток на мотоцикле едва не угробил пассажира. Во время движения тот вылетел из люльки.

ЧП произошло 14 мая на территории Ашинского района в городе Миньяр на улице Заикина.

«17-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, управлял мотоциклом Иж Планета-4, не зарегистрированным в установленном порядке. В ходе движения не справился с управлением, допустил падение 19-летнего пассажира, который находился без мотошлема в пассажирской люльке», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесные повреждения и госпитализирован.