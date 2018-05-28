В Оренбургской области лось отправил в кому жителя Челябинска

В Оренбургской области из-за лося попали в аварию два жителя Челябинска. Женщина-пассажир погибла на месте ДТП. Водитель находится в коме.

ДТП произошло вечером 25 мая в Северном районе Оренбургской области.

«На 1230 километре автодороги Москва - Челябинск водитель, 51-летний житель Челябинска, управляя автомобилем "ВАЗ-21154", допустил наезд на лося с последующим съездом автомобиля в левый по ходу своего движения кювет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

В результате ДТП водитель с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, кома первой степени госпитализирован в лечебное учреждение.

52-летняя женщина, находящаяся на пассажирском сидении, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Лось также погиб на месте ДТП.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.