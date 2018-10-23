В Озерске на кладбище вывесили фото людей с выколотыми глазами

В Озерске (Челябинская область) на кладбище вывесили фото семьи с выколотыми глазами. Местные жители считают, что неизвестные пытались таким образом навести порчу.

Жители Озерска шокированы фотографиями, которые развешаны на старом кладбище на стволах деревьев. На них изображены мужчина, женщина и ребенок. Вероятнее всего, что это одна семья.

У всех троих из глаз и сердец торчат канцелярские кнопки. Воткнуты они и между ребер. Зрелище не для слабонервных.

Местные жители считают, что во всем этом есть элемент черной магии и кто-то пытался навести на семью порчу.

Прокалывание иглой человеческого изображения очень напоминает ритуал Вуду. Фотография отражает энергетику человека, который был на ней запечатлен. Маги называют ее точной копией человека. В народе известно, что порча по фото – одна из самых сильных. Не так легко избавиться от ее последствий тому, на кого наведена.

«Боже мой, глаза, сердце - всю семью в могилку свести хотят. Ужас, одним словом! Ребёнка-то зачем? Ничего святого!» - написала в соцсетях одна из местных жительниц Елена.

«Это не дети делают, а кто-то всерьез занялся черной магией. На новом кладбище тоже много таких фото. Наведение порчи - это очень серьезно. Надеюсь, полиция Озерска обратит внимание на этот пост и проведет расследование», - пишет в социальной сети пользователь с ником Svoboda Razuma.

«Ужас какой. На одном фото моя знакомая. Как, за что?», - написала Анюта Мошкина.

«Раз эти фото размещены на территории кладбища, то это вандализм. В администрацию кладбища нужно писать претензию, они обязаны следить за порядком на территории кладбища и вовремя пресекать подобное», - считает местная жительница Тина Иванова.

«Надо написать заявление в полицию тем, кто себя узнал. Пусть проведут расследование и накажут «магов», - считает Светлана Киприянова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка, в полицию Озерска никто не обращался.