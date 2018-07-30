В Озерске подростки отправились в плавание на самодельной лодке, сооруженной из пластиковых бутылок

В Озерске (Челябинская область) подростки отправились в плавание на самодельной лодке, сооруженной из пластиковых бутылок. С опасного плавсредства их сняли спасатели и полицейские.

Дети соорудили плавательное средство из подручных материалов. В ход шли пенопласт, пластиковые бутылки и скотч. Всего было потрачено триста бутылок. Самодельную лодку назвали «Гуччи».

«У нас в лодке есть спасательный круг. Мы плавать умеем, поэтому не боялись. Решили отправиться в плавание», - рассказал «капитан» судна Степан.

Но далеко уплыть подросткам не удалось. Странная конструкция привлекла внимание горожан. Они вызвали полицию и спасателей. После чего в погоню за ними пустились сотрудники МЧС, догнали и привезли к берегу.

На берегу их ждали сотрудники полиции. После профилактической беседы подростков отпустили.

Видео спасения подростков появилось в социальной сети в группе «Говорит Озерск».