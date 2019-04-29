В Пласте посадили 70-летнего «закладчика» наркотиков

Оглашен приговор семидесятилетнему жителю Пласта, который сбыл синтетический наркотик в особо крупном размере. Виктор Ездовской проведет в колонии четыре с половиной года.

Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор 70-летнему Виктору Ездовскому. Он признан виновным в сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере.

«Суд установил, что днем 4 мая 2018 года семидесятилетний подсудимый с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в ходе ОРМ «Проверочная закупка» сбыл знакомой через «закладку» в лесном массиве Сосновского района более 6,4 грамма карфентанила. За «товар» он получил денежное вознаграждение на банковскую карту. На следующий день пенсионера задержали сотрудники полиции, в его машине было обнаружено более 4,8 грамма синтетического наркотика», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В судебном заседании Ездовский вину не признал. Он заявил, что не причастен к незаконному обороту наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии особого режима.