В Пластовском районе охотники, уходя от егерей, попали в аварию

В Пластовском районе (Челябинская область) охотники, заподозренные в браконьерстве, сбегая от егерей, попали в аварию. Оба находятся в больнице.

ЧП произошло в лесу Пластовского района ночью второго октября. Егери во время объезда территории заметили двух подозрительных мужчина на автомобилях.

По предварительной информации, мужчины были заподозрены в убийстве косули. Увидев егерей мужчины стали от них скрываться, но во время погони не справились с управлением и врезались друг в друга. Пострадавшие находятся в больнице.

Известно, что в машинах подозреваемых в браконьерстве, было обнаружено охотничьи ружья.

«По факту ДТП и по факту незаконной перевозки оружия сейчас проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Подобное происшествие произошло в 2015 году в Чебаркульском районе. Два браконьера перевернулись на квадроцикле, уходя от преследования полиции. С различными травмами мужчины – житель Миасса и житель села Кундравы – были доставлены в больницу.

Тогда нарушителей также заметил егерь Чебаркульского охотхозяйсва и позвонил стражам порядка. Он рассказал, что услышал выстрел, заметил свет фар, а затем и квадроцикл без номеров. Полицейские начали преследование браконьеров, однако, уходя от погони, квадроцикл нарушителей перевернулся.

В феврале 2018 года ведущий специалист отдела федерального государственного охотничьего надзора минэкологии региона Александр Минин погиб при исполнении служебных обязанностей десятого февраля этого года. Во время служебного рейда неподалеку от Карталов его в упор застрелил браконьер.

По данным следствия, убийство произошло вечером в лесном массиве около станции Тумак. В этот день Александр Минин вместе с помощниками отправился в рейд. Отъехав недалеко от Карталов, они заметили в поле уезжающий снегоход, за которым волочилась добыча. Минин на снегоходе бросился в погоню за тремя браконьерами. Помощники остались ждать его на дороге. Не дождавшись, отправились на поиски. Около девяти часов вечера они нашли Александра Минина, который уже не подавал признаков жизни. Рядом были брошены две косули.