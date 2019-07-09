В пруду «Девичьи слезы» утонул подросток

В Челябинске в пруду «Девичьи слезы» утонул л15-летний подросток. По предварительной информации парень неудачно нырнул с работающего там фонтана.

Сообщение о трагедии на пруду «Девичьи слезы» в Ленинском районе Челябинска на пульт дежурного поступило вечером восьмого июля. Очевидцы сообщили, что 15-летний подросток нырнул и больше не вынырнул.

«На место ЧП выехали сотрудники МЧС, спасатели и полицейские. Тело несовершеннолетнего мальчика было извлечено из воды на берег спасателями городской службы спасения и главного управления поисково — спасательной службы Челябинской области, после чего передано сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе управления обеспечения безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска.

Со слов очевидцев трагедии, 15-летний подросток купался в пруду вместе с друзьями. Они решили доплыть до работающего там фонтана, чтобы понырять. Предположительно, мальчик обо что-то ударился головой, скорее всего о внутренние комплектующие фонтана.

Фото: группа «ЧП. ДТП. Челябинск»