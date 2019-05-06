В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, выжили 37
В результате аварийной посадки самолета SSJ100 в «Шереметьево» и последующего возгорания лайнера погиб 41 человек, выжили 37.
За помощью к врачам обратились 14 человек, госпитализированы в медицинские учреждения пять пассажиров.
«Аэрофлот» опубликовал список выживших. Авиакомпания отметила, что список неполон, по другим пассажирам информация будет уточняться. Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394.
Горячая линия МЧС: 8(800)775 1717.
Самолет «Аэрофлота» включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск 5 мая. Как сообщает СКР, на борту авиалайнера находились 78 человек, включая членов экипажа.
Расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.
Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также будет изучена необходимая техническая документация.