В Симе ледяная глыба убила женщину

В Симе (Челябинская область) упавшая с крыши ледяная глыба убила женщину 1957 года рождения. Следственный комитет начал проверку.

Трагедия произошла сегодня, 12 марта. В социальных сетях появилось видео с места ЧП. Все случилось, когда женщина шла мимо дома №8 по улице Кирова. С крыши сорвалась ледяная глыба и упала ей на голову. Удар оказался смертельным.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

«В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц коммунальной организации, обслуживающей жилой дом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, на прошедшем 11 марта, аппаратном совещании первый заместитель главы администрации города Наталья Котова еще раз напомнила о необходимости своевременно вывозить снег и следить за сосульками.

«Возникают ситуации, когда коммерческие организации убирают снег с прилегающей территории, но не вывозят. Районы должны координировать эти вопросы, чтобы кучи не лежали. То же самое касается управляющих компаний и дворов. Кроме того, необходимо обследовать и чистить крыши, чтобы не было сосулек», - сказала Наталья Котова.

Ранее Госжилинспекция Челябинской области призвала всех жителей региона выйти на общественную борьбу с сосульками и наледью. Ничего сложного и опасного делать не нужно - ГЖИ всего лишь ждет от южноуральцев фотографий ледяных навесов, несущих потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.

Фотографии опасных ледяных навесов необходимо направлять на электронный адрес областной жилинспекции: ugzhi@mail.ru либо в интернет-приемную на официальном сайте, обязательно указав адрес дома, управляющую организацию и свои контактные данные. В инспекции обещают оперативно пересылать полученные снимки в обслуживающие организации. В случае, если «управляйки» в короткие сроки не приведут дом в надлежащее состояние, к решению проблемы будут подключаться инспекторы ГЖИ.

ЕДДС Челябинска призывает южноуральцев к осторожности. Как минимум – не рекомендует ходить под крышами и балконами. И не ставить автомобили впритык к домам.