В Снежинске на управляющую компанию завели уголовное дело
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 13:53

В Снежинске (Челябинская область) по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о причинении ущерба ресурсоснабжающей организации. Десять миллионов рублей, поступивших от населения, до поставщика коммунальных ресурсов так и не дошли.

Прокурорской проверкой было установлено, что ООО «Движение» в целях обеспечения коммунальными услугами жителей многоквартирных домов заключены договоры поставки газа, тепловой энергии, холодной питьевой воды и прием сточных вод с ресурсоснабжающей организацией - АО «Трансэнерго». По состоянию на первое января 2019 года задолженность ООО «Движение» перед АО «Трансэнерго» за поставленные коммунальные ресурсы составляла более 10 миллионов рублей.

«Несмотря на то, что ежедневно от собственников жилых помещений поступают платежи за жилищно-коммунальные услуги, перечисление денежных средств ресурсоснабжабющей организации производится ООО «Движение» в произвольном порядке, без учета положений федерального законодательства. Непринятие должных мер по погашению имеющейся задолженности ставит под угрозу газоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение населения жилых домов, влечет нарушение прав граждан», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

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