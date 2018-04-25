В Сосновском районе иномарка сбила пешехода

В Сосновском районе (Челябинская область) иномарка сбила пешехода. Личность погибшего до сих пор не установлена.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 25 апреля, в час ночи на 17 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района мужчина.

44-летний водитель, управляя автомобилем "Hyundai Elantra", совершил наезд на мужчину, 25-30 лет на вид, по предварительным данным переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм пешеход скончался на месте. По предварительным данным мужчина был в темной одежде без светоотражающих элементов», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность погибшего, а также все детали и обстоятельства произошедшего.