В Сосновском районе сбили двух пешеходов

В Сосновском районе (Челябинская область) водитель в темноте не заметил двух пешеходов и сбил их. От полученных травм один из них скончался на месте.

ДТП со смертельным исходом произошло 15 ноября около семи часов вечера на четвертом километре автодороги Шершни-Северный Обход Челябинска на территории Сосновского района.

«50-летний мужчина, управляя автомобилем Рено Меган, произвел наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть на неосвещенном участке дороги в неустановленном месте без световозвращающих элементов. В результате ДТП 50-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, второй пешеход мужчина 49 лет получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

С начала 2018 года на загородных трассах в темное время суток совершено 45 наездов на пешеходов, в результате которых 21 человек погиб и 24 травмированы. У всех потерпевших отсутствовали светоотражающие элементы на одежде.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части. В темное время суток водитель может вас не заметить. Для своей безопасности нужно использовать в темное время суток светоотражающие элементы в своей одежде. Это позволяет снизить вероятность наезда на пешехода в шесть с половиной раз.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет светоотражатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Размещать светоотражатели эффективно на уровне груди и бедер, оптимальный вариант, когда на пешеходе находится четыре светоотражателя по два с каждой стороны.

По данным ГИБДД в 2018 году в результате дорожных аварий только в Челябинске погиб 61 человек, 1766 получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрировано 384 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В 220 случаях пешеходы пострадали в зоне действия пешеходных переходов. В 77 случаях пешеходы сами спровоцировали дорожные происшествия, переходя проезжую часть в неустановленном месте. Также произошло 190 ДТП с участием несовершеннолетних, три ребенка погибли, 198 детей были травмированы.