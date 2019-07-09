В Троицке бездомных животных убивали прямо на улицах

Прокуратурой Троицка (Челябинская область) проведена проверка по обращению местных жителей о жестоких убийствах бездомных животных на улицах города. Они умирали мучительной смертью от удушья.

Прокуратура выяснила, что отловом бездомных животных в Троицке занимается фирма ООО «Виза». Сотрудники этой компании использовали лекарственный препарат «Адилин-Супер», вызывающий мучительную смерть животных от удушья. Это происходило на улице, хотя по закону они должны помещать в пункт временного содержания где бездомные животные должны находиться как минимум полгода, а их умерщвление должно происходить способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по результатам проверки прокурором города в суд направлено исковое заявление о признании деятельности ООО «Виза» по применению для поимки безнадзорных животных препарата «Адилин-Супер» и его аналогов незаконной. Кроме того, прокурор также требует запретить ООО «Виза» отлавливать бездомных животных без содержания из в специализированном приюте.

Также прокуратура установила, что администрация Троицка не контролировала, как компания исполняет муниципальный контракт по отлову животных.

Указанные акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.