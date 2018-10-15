В Троицке группа вооруженных людей в масках избила наркокурьера

В Троицке (Челябинская область) группа вооруженных людей в масках избила наркокурьера. Южноуральские полицейские начала проверку.

Видео с избиением молодого мужчины группой вооружённых людей в масках появилось в соцсети.

На кадрах 25-летний парень, которого вывезли в чистое поле его же «работодатели». Парня бьют руками, запинывают ногами и дубасят по нему палкой. Бьют по жизненно важным органам. При этом все свои действия избивающие комментируют.

На молодом парне люди в масках также прыгают. В какой-то момент он теряет создание. Когда юноша приходит в себя, ему ломают пальцы. Один из мучителей встает ему на голову и отчитывается перед «заказчиком» о том, как якобы наркокурьер был избит. На видео озвучивается и версия жестокой расправы. Якобы, юноша воровал у своего работодателя - часть наркотика, который он должен был раскладывать по Троицку, он оставлял себе.

Каким-то чудом парню удалось выжить.«По опубликованным в социальных сетях видеоматериалам сотрудниками полиции Челябинской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.