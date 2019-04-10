В Троицке осудили наркодилера с тросточкой из Башкортостана

В Троицке (Челябинская область) вынесен приговор «закладчику» из Белорецка. Приезжий наркодилер получил восемь лет «строгача».

Троицким городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 38-летнего мужчины, который покушался на сбыт синтетических наркотических средств в крупном размере.

В октябре прошлого года сотрудники транспортной полиции по подозрению в распространении наркотиков задержали жителя города Белорецка (Республика Башкортостан). При проведении личного досмотра полицейские обнаружили в карманах куртки подозреваемого 31 сверток с порошком белого цвета. Изъятое вещество было направлено на исследование, которое показало, что представленный порошок содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство N-метилэфедрон.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, а сам он заключен под стражу.

Также оперативниками и следователями было обнаружено еще 27 тайников с синтетикой, 5 из которых находились в городе Карталы. Общий вес изъятого наркотика составил свыше 98 граммов, что является крупным размером.

«Проверка показала, что 38-летний подозреваемый в период с сентября по октябрь 2018 года связывался с продавцом наркотиков через сеть Интернет и получал координаты тайников, в которых находились крупные партии синтетики с уже расфасованными дозами. Подозреваемый забирал «товар», после чего распространял его на территории городов Челябинской области: в Троицке и Карталах. Закладки делал на оживленных улицах днем. Он ходил с металлической тросточкой. С ее помощью он делал углубления в земле, в которых и прятал свертки с наркотиком», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Суд признал обвиняемого виновным в совершении данных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.