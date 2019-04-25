В Троицке пьяный водитель протаранил жилой дом

Два человека госпитализированы после ДТП в Троицке (Челябинская область). Пьяный лихач разогнал «девятку» до скорости в 120 километров в час и протаранил жилой дом.

Авария произошла вечером 24 апреля на улице Чапаева. 24-летний водитель на «девятке», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего протаранил жилой дом. На спидометре стрелке замерла на уровне 120 километров в час.

В результате ДТП водитель и его 33 летний пассажир, получили телесные повреждения, госпитализированы. Водитель имеет водительский стаж шесть лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ за последний год привлекался четыре раза.