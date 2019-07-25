В Троицком районе двое рабочих задохнулись в выгребной яме

В поселке Каменная речка Троицкого района (Челябинская область) в канализационной яме были обнаружены тела двух рабочих. Следственный комитет начал проверку.

Тела двух мужчин были найдены 24 июля в выгребной яме на территории одного из частных домов поселка Каменная речка. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины получили смертельное отравление тяжелыми газами при выполнении работ по очистке выгребной ямы после откачки воды», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.