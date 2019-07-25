В Троицком районе двое рабочих задохнулись в выгребной яме
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 11:41
Автор: 
Инна Шемаева

В поселке Каменная речка Троицкого района (Челябинская область) в канализационной яме были обнаружены тела двух рабочих. Следственный комитет начал проверку.

Тела двух мужчин были найдены 24 июля в выгребной яме на территории одного из частных домов поселка Каменная речка. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины получили смертельное отравление тяжелыми газами при выполнении работ по очистке выгребной ямы после откачки воды», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
15.07.19 11:58
Наталья Котова: Люди устали от раскопок
Среда обитания
05.07.19 10:55
В Аше коровы пасутся на контейнерных площадках
Общество
03.07.19 11:25
В Чурилово Наталья Котова проинспектировала дороги, киоски, будущую школу
Среда обитания
03.07.19 10:36
Наталья Котова осматривает мусорные площадки и дворы Челябинска
Вчера, 16:39
Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности председателя Центрального районного суда Челябинска
Вчера, 14:29
В Челябинске стартовала операция «Мак-2019»
Вчера, 11:04
На трассе М-5 разбился житель Челябинской области
23.07.19 17:22
В Челябинске парни устроили массовую драку с «розочками»
23.07.19 13:19
В селе Ишалино трехлетний мальчик выпал из окна
23.07.19 11:07
Коллектор «Могучей кучки» рассылал гнусные сообщения с непотребными фотографиями
23.07.19 11:01
Под Челябинском в ДТП с участием четырех авто погибли два человека
23.07.19 10:40
Полицейские Челябинска «накрыли» подпольную нарколабораторию
22.07.19 15:53
Прокуратура требует, чтобы «Маяк» освободил проход к озеру Увильды
22.07.19 15:25
Убийцу финалистки конкурса «Mrs World Russia» из Магнитогорска посадили на 21 год
Происшествия
Сегодня, 11:04
Дело Давыдова живет
Дело экс-мэра Сергея Давыдова из Екатеринбурга вернулось в Челябинск
Экономика
Сегодня, 12:23
Рекорд России установил Челябинский цинковый завод
Новости
Сегодня, 12:16
Спорт
ФК «Челябинск» одержал победу в первом домашнем матче
Сегодня, 11:17
Происшествия
В Челябинске снова похитили трамвайные рельсы
Сегодня, 10:27
Происшествия
Челябинка порезала себе вены, не получив зарплату
Сегодня, 08:57
Экономика
О беседе Владимира Путина с металлургами ММК узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 08:51
Экономика
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:17
Происшествия
В Челябинске снова похитили трамвайные рельсы
Сегодня, 10:27
Происшествия
Челябинка порезала себе вены, не получив зарплату
Вчера, 17:39
Происшествия
Почти 100 нелегалов выдворят из Челябинской области
Вчера, 14:29
Происшествия
В Челябинске стартовала операция «Мак-2019»
Вчера, 11:04
Происшествия
На трассе М-5 разбился житель Челябинской области
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика