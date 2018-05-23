В Верхнеуральском районе «Мерседес» сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе
На трассе в Верхнеуральском районе (Челябинская область) 43-летний водитель «Мерседеса» сбил восьмилетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Маленький пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
ДТП произошло вчера вечером, 22-го мая, около шести вечера на пересечении автодороги Чебаркуль-Уйск-Магнитогорск и улицы Еремина. За рулем иномарки находился житель города Учалы.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, в ходе административного расследования сотрудники ГИБДД изъяли запись с видеорегистратора, которую водитель изначально отказывался предоставлять.
Изучив видеозапись, стражи порядка установили подробности наезда на ребенка, которые будут использованы в дальнейшем расследовании дорожно-транспортного происшествия.