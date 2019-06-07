В Южноуральске сотрудники Росгвардии спасли на пожаре человека

ЧП произошло шестого июня. Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Южноуральска, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение из дежурной части отдела полиции о том, что по улице Московской произошло возгорание на первом этаже двухэтажного общежития.

На место незамедлительно выдвинулись сержант полиции Сергей Некрасов и прапорщик полиции Максим Пивоваров.

«Прибыв на место происшествия через две минуты после получения сигнала, росгвардейцы без промедлений, пройдя задымленный коридор первого этажа, направились к двери квартиры, из которой клубами шел дым, однако она была заперта. Сотрудники вневедомственной охраны приняли решение об эвакуации оставшихся на тот момент в здании жителей. Одна из женщин рассказала, что внутри задымленной квартиры может находиться мужчина. Бойцы Росгвардии проникли в помещение, выдавив окно», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы увидели лежащего на полу мужчину. Пульс прощупывался только на шейной артерии, на запястье его уже не было заметно. Южноуральцу была оказана первая доврачебная помощь. После успешно проведенных реанимационных действий, мужчина был передан прибывшей бригаде «скорой помощи», которая констатировала его тяжелое состояние, вызванное отравлением продуктами горения.

Силами МЧС пожар был полностью потушен. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.