В Златоусте директор СПМУ-2 деньги имел, а зарплату не доплачивал
В Златоусте (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СПМУ-2», подозреваемого в невыплате заработной платы (часть вторая статьи 145.1 УК РФ).
По версии следствия, руководитель специального производственно-монтажного управления №2, имея достаточно средств на счетах предприятия, не полностью выплачивал заработную плату 144-м работникам.
Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего, устанавливается размер задолженности и принимаются меры для полного погашения задолженности по заработной плате.
В ходе расследования уголовного дела следователь СК изучит обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.
Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления Денис Чернятьев.