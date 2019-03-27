В Златоусте машина рухнула с 10-метрового моста
В Златоусте (Челябинская область) автоледи в условиях гололеда превысила скорость и вылетела с моста, проходящего через реку Ай.
ЧП произошло 26 марта.
Девушка - водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрала безопасную скорость движения в условиях гололедицы. Машина потеряла управление и вылетела с десятиметрового моста через реку Ай.
Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, автомобиль упал не в воду, а на берег.
Девушку, находящуюся в автомобиле, госпитализировали. Помощь спасателей не потребовалась
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области