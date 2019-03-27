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В Златоусте машина рухнула с 10-метрового моста

В Златоусте (Челябинская область) автоледи в условиях гололеда превысила скорость и вылетела с моста, проходящего через реку Ай.

ЧП произошло 26 марта.

Девушка - водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрала безопасную скорость движения в условиях гололедицы. Машина потеряла управление и вылетела с десятиметрового моста через реку Ай.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, автомобиль упал не в воду, а на берег.

Девушку, находящуюся в автомобиле, госпитализировали. Помощь спасателей не потребовалась

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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