Вблизи Юрюзани найдено тело младенца. Мать утверждает: ребенок родился мертвым

В Челябинской области вчера, 24-го апреля, днем около кемпинга вблизи Юрюзани было обнаружено тело новорожденного ребенка. В ходе начатой доследственной проверки установлена мать младенца – местная жительница.

По предварительным данным, женщина не состояла на медицинском учете, родила самостоятельно, без помощи врачей. Она рассказала, что ребенок родился мертвым, и она закопала его в лесу. После ухудшения самочувствия вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.