Вердикт вынесен: присяжные заседатели признали двух жителей Челябинска виновными в убийстве прохожего

В Курчатовском районном суде Челябинска рассмотрено второе в регионе уголовное дело с начала действия в городских и районных судах России новой формы правосудия с участием коллегии присяжных заседателей.

В Курчатовском районном суде Челябинска присяжные заседатели провозгласили вердикт по уголовному делу в отношении Максима Просвиркина и Артема Шавалиева. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала указанных лиц виновными в жестоком избиении 34-летнего мужчины.

«Вердиктом установлено, что второго ноября 2017 Просвиркин и Шавалиев у магазина «ПивСоюз», расположенного по улице Краснознаменной, встретили ранее незнакомого мужчину и нанесли ему множество ударов по голове и телу, от которых он скончался в медицинском учреждении спустя несколько часов. Несмотря на отрицание вины подсудимыми, обвинение доказало несостоятельность позиции защиты, представив убедительные доказательства», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Это второй по области обвинительный вердикт, вынесенный в новых условиях уголовного судопроизводства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первый обвинительный вердикт в регионе был вынесен 17 января 2019 года коллегией присяжных заседателей Магнитогорска. Местный житель признан виновным в том, что в ночь на седьмое декабря 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения около дома по улице Красноармейская, в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему не менее девяти ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой тот скончался на месте происшествия.

Напомним, суд присяжных – это одна из форм судопроизводства по уголовным делам, при которой вопрос относительно виновности или невиновности обвиняемого решают обычные люди, не имеющие юридического образования.

Присяжные заседатели могут рассматривать уголовные дела, возбужденные, к примеру, по таким статьям, как «Убийство», «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», «Производство и сбыт наркотиков», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции», «Похищение человека», «Бандитизм», «Угон водного, воздушного, железнодорожного ТС», «Производство, сбыт оружия массового поражения».

Не рассматриваются присяжными заседателями уголовные дела, возбужденные по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Массовые беспорядки», «Государственная измена», «Шпионаж», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Вооруженный мятеж» и «Диверсия».

Заявить о том, чтобы дело рассматривалось именно судом присяжных, может сам обвиняемый.