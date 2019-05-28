Водитель грузовика, из кузова которого во время селфи выпала девушка, отправился в колонию

Сегодня, 28 мая, Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено по требованию прокурора Кыштыма.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП со смертельным исходом произошло ночью, 30 июня 2018 года, в Кыштыме. Водитель автомашины «Фольксваген» после клубной вечеринки вез в кузове автомобиля двух девушек, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Кузов машины был оборудован таким образом, что пассажиркам можно было держаться руками только за крышу автомобиля. Тем не менее, во время поездки одна из девушек решила сделать селфи. На одной из улиц города, после совершения маневра, она не удержался и выпала на проезжую часть. От полученных травм девушка скончалась на месте.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД было проведено освидетельствование водителя автомашины, установлен факт его нахождения в момент совершения дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. В связи с общественным резонансом, расследование уголовного дела производилось следователем отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.