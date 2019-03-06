Вор из Копейска «навел» оперативников на подельников

Задержанные полицейскими участники организованной группы, занимавшейся квартирными кражами в Челябинской области, приговорены к лишению свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колониях особого и строгого режимов.

Суд Южноуральска вынес приговор троим участникам организованной группы, действовавшей на территории Челябинской области и занимавшейся квартирными кражами.

Выйти на их след помогла бдительность полицейских. Опознав подозреваемого в совершении кражи в городе Копейске, оперативники произвели за ним наблюдение. Фигурант привел полицейских ко второму участнику преступной группы. Последним из подозреваемых оказался ранее судимый за кражу челябинец. По предположению сотрудников уголовного розыска, мужчина с наибольшей вероятностью мог вновь заняться преступной деятельностью, что и стало причиной для установления за ним наблюдения. В результате комплекса оперативных действий стражи порядка вышли на третьего соучастника.

«В местах проживания данных граждан, а также автомашине, на которой они передвигались, полицейскими обнаружена похищенная цифровая техника, ювелирные изделия, дорогостоящая верхняя одежда, банкноты, монеты и средства для взлома замков. Всего по версии следствия, члены организованной группы совершили девять краж из квартир в Челябинске, Копейске и Южноуральске», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции в ходе проведенных обысков изъяли похищенное имущество, среди которого цифровая техника, ювелирные изделия, дорогостоящая одежда, представляющие нумизматическую ценность монеты, а также приспособления для взлома дверных замков.

С учетом роли и степени участия каждого в совершении преступлений, виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет с отбыванием в исправительных колониях особого и строгого режимов.