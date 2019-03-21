Врачу-расчленителю из Челябинска продлили срок содержания под стражей

Бывшему врачу из Челябинска, который в юности убил и расчленил одноклассника, продлили срок заключения под стражей. Борис Кондрашин пробудет в СИЗО до 25 апреля.

Сегодня, 21 марта, Ленинский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей для бывшего терапевта горбольницы №11 Бориса Кондрашина, обвиняемого в использовании подложного документа и хранении наркотических средств.

С ходатайством о продлении срока вышло следствие, которому необходимо еще время для получения судебной и психиатрической экспертиз. Суд удовлетворил ходатайство, также отметив то, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.

«Суд постановил продлить срок заключения под стражей на один месяц и три дня. Кондрашин пробудет в СИЗО до 25 апреля 2019 года», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первого февраля в Челябинске арестован врач-терапевт горбольницы №11 Борис Кондрашин, обвиняемый в использовании подложного документа и хранении наркотических средств. В ходе проведенного обыска в квартире обвиняемого было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере.

Факт работы по подложным документам вскрылся после того, как его на медицинском форуме по фотографии как своего пациента узнал лечивший его врач. В 2000 году, будучи подростком, Борис Кондрашин заманил к себе в квартиру одноклассника, расчленил его и выпил его кровь, а также попробовал на вкус его печень. Потом десять лет провел в психиатрической больнице.