Юных спортсменов из Магнитогорска повезли на соревнования в грузовом фургоне

Юных спортсменов из Магнитогорска (Челябинская область) повезли на соревнования в грузовом фургоне. Транспорт был неправомерно переоборудован для перевозки пассажиров.

25 мая 2018 года в 11 часов на 170 километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск сотрудники областного полка ДПС задержали водителя, который перевозил 16 детей из города Магнитогорска в город Курган в грузовом фургоне, неправомерно переоборудованном для перевозки пассажиров, без согласования с Госавтоинспекцией.

«В нарушение правил организованной перевозки групп детей данное транспортное средство не оборудовано «Глонасс» и устройством для контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителем. Водитель данного транспортного средства был привлечен к административной ответственности по статьям «Нарушение правил организованной перевозки групп детей» «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией», - сообщает ГИБДД по Челябинской области

Со слов сопровождавшего руководителя данная группа детей ДЮСШ №4 Магнитогорска направлялась на Всероссийские соревнования, о данных нарушениях ему не было известно, при дальнейшем передвижении детей на соревнования они воспользуются другим транспортом.

В настоящее время по факту нарушения проводится административное расследование.

В ходе разбирательства сотрудники ГИБДД проверят, как осуществляется на предприятии контроль за выходом транспортных средств на линию.