Южноуральца, зарубившего топором родителей, отправят в психушку

Шизофреник из Южноуральска (Челябинская область) зарубил топором отца и мать. Прокуратура потребовала направить его на лечение в психиатрическую больницу.

Прокуратурой области направлено в Челябинский областной суд уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 40-летнего жителя Южноуральска, убившего родителей. Об этом сообщает старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года. Житель Южноуральска, страдающий шизофренией, зарубил топором своих родителей. Экспертиза признала его невменяемым.

По ходатайству органов предварительного расследования мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основании постановления Южноуральского городского суда он переведен из ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области для дальнейшего содержания в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях – психиатрический стационар.