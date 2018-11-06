Южноуралец сознался в убийстве, которое он совершил семь лет назад

Житель села Варламово (Чебаркульский район) сознался в убийстве, совершенном им семь лет назад. Выйдя из колонии, в которой он отбывал срок за другое преступление, мужчина сам пришел в правоохранительные органы.

Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя села Варламово Чебаркульского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В суде установлено, что в августе 2011 года подсудимый распивал спиртные напитки в квартире малознакомого 62-летнего жителя Копейска. В ходе возникшей ссоры подсудимый нанёс хозяину квартиры более 30 ударов в различные части тела, от которых тот скончался.

«Расследование уголовного дела было приостановлено в связи с отсутствием возможности объективно установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Весной 2018 года подсудимый, после отбытия наказания за убийство, совершенное в 2012 году, добровольно явился в правоохранительные органы с явкой с повинной», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С учетом рецидива преступлений мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.