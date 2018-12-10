Южноуральская должница заявила в полицию об угоне автомобиля, а его арестовали приставы

Жительница Еманжелинска написала заявление в полицию о том, что ее иномарку угнали. Хотя прекрасно знала, что авто арестовали судебные приставы и отправили на штрафстоянку. В полиции заявление об угоне не приняли.

Более трехсот тысяч рублей задолжала жительница Челябинской области по кредитам. Судебные приставы вобудили исполнительное производство в октябре 2018 года. У женщины не было официального трудоустройства, на счетах денег не было, но был во владении дорогой кроссовер. Однако должница заявила исполнителям, что не знает местонахождение автомобиля.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов по Челябинской области, машину нашли. Она стояла в загоне возле частного дома ее отчима. Женщину уведомили письменно об аресте машины, предупредили устно о необходимости прибыть на исполнительные действия, но она отказалась разговаривать, бросив трубку.

В результате иномарку все-таки арестовали и изъяли с помощью эвакуатора, который через невысокий штакетник просто перенес автомобиль на свою платформу. За процессом наблюдал хозяин дома. По телефону он пытался убедить автовладелицу приехать, но та отказалась приезжать на место эвакуации.

Машину забрал на ответственное хранение банк-кредитор, а должница отправилась в полицию писать заявление об угоне. Но правоохранители, убедившись в законности действий судебных приставов, отказали женщине в возбуждении уголовного дела. Тогда она, не пожалев денег, выписала из Челябинска адвоката и обратилась в суд с обжалованием действий судебных приставов. Суд также отказался удовлетворять ее заявление, поскольку все арестные мероприятия проходили исключительно на законных основаниях.

Смирившись с временной конфискацией автомобиля, должница из Еманжелинска вынуждена была заплатить весь имеющийся у нее долг. Как только деньги поступили на депозитный счет, исполнительное производство было окончено, машина возвращена хозяйке. Но пообщаться с приставами ей еще придется. За женщиной числится 30-тысячный штраф за пьяное вождение, а также исполнительский сбор порядка 21 тысячи рублей.