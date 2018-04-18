Южноуральские полицейские начали проверку аварии с участие «Яндекс.Такси»

Южноуральские полицейские начали проверку аварии с участием «Яндекс.Такси». Стражам порядка предстоит выяснить, при каких обстоятельствах водитель машины снес бетонный столб и в каком состоянии в момент ДТП он находился.

ДТП произошло 17 апреля. Около четырех часов дня, недалеко от дома №8 по улице Борьбы, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с бетонным столбом.

Удар был такой силы, что столб переломился и рухнул.

Водитель получил серьезные травмы — мужчину увезли на скорой.

«По факту произошедшего начата проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщил оперативный дежурный регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первая автомобильная авария с участием такси «Яндекс» за последнее время. Самое резонансное ДТП произошло в октябре 2017 года в Челябинске, когда водитель, находившийся на работе уже 17 часов, не справился с управлением на улице Молодогвардейцев. Пассажир погиб на месте.

А в начале апреля 2018 года водитель «Яндекса» насмерть сбил подростка в Челябинске. По словам очевидцев, пешеход вышел на дорогу на красный свет.