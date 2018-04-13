Южноуральские полицейские разыскивают женщину, убившую и закопавшую новорожденного. Преступление было совершено в Увельском районе (Челябинская область).

За совершение преступления предусмотренного статьей «Убийство матерью новорожденного ребенка разыскивается Чернышова Татьяна Михайловна, уроженка города Белорецк Республики Башкортостан.

Преступление было совершено 12 декабря. На телефон дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» от мужчины поступило сообщение о том, что его бывшая сожительница, 37-летняя уроженка Республики Башкортостан, самостоятельно родила ребенка и закопала его в лесном массиве в 10 километрах от села Дуванкуль Еткульского района Челябинской области.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, средней длины.

Была одета: дубленка темного цвета с капюшоном, шапка вязаная черного цвета, вязаные гамаши сине-черного цвета, на ногах бурки черного цвета на молнии.

Полиция обращается к гражданам с просьбой, если кому-то что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить в кабинет уголовного розыска № 28 отдела полиции «Увельский» расположенный по адресу поселок Увельский, Увельского района, улица Кирова, 4 или по телефонам: 02, (835166)3-11-92, 89514425700.