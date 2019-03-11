Южноуральские полицейские утихомирили буйных пассажиров

Транспортные полицейские Челябинской области избавили пассажиров поездов от буйных соседей. Во время поездки они употребляли спиртные напитки, размахивали кулаками и курили в тамбуре.

За прошедшие выходные сотрудниками Южно - Уральского ЛУ МВД России на транспорте к административной ответственности привлечено шестеро пассажиров поездов дальнего следования.

Так, восьмого марта сотрудники линейного отдела полиции на станции Златоуст доставили в дежурную часть пассажира поезда «Челябинск – Москва», которому было отказано в дальнейшем проезде. Установлено, что житель города Челябинска на станции Кропачево выражался грубой нецензурной бранью, нарушал общественный порядок, не обращая внимания на замечания проводников.

В этот же день на станции Челябинск-Главный полицейские привлекли к административной ответственности двоих пассажиров поезда «Махачкала – Тюмень», которые курили в тамбуре.

Вечером девятого марта в дежурную часть полиции Карталов поступило сообщение о том, что один из пассажиров поезда «Новый Уренгой – Оренбург» нарушает общественный порядок и мешает отдыху других пассажиров, вследствие чего начальником поезда принято решение об отказе данному мужчине в дальнейшем проезде.

Десятого марта к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции на станции Миасс обратилась директор вагона-ресторана поезда «Новый Уренгой – Уфа», которая сообщила, что после закрытия ресторана один из пассажиров из-за отказа продать ему алкоголь ударил ее по лицу. Транспортные полицейские незамедлительно установили буйного пассажира. Им оказался житель Республики Башкортостан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Поздно вечером в воскресенье по акту поездной бригады с поезда «Оренбург – Новый Уренгой», прибывшего на станцию Троицк, транспортным полицейским был передан житель города Горняк Алтайского края, которому было отказано в дальнейшем проезде. Установлено, что мужчина следовал от Оренбурга до Тюмени. В пути употреблял алкогольные напитки, выражался грубой нецензурной бранью, чем мешал остальным пассажирам.