За фиктивную регистрацию мигрантов в «резиновых офисах» теперь можно угодить в колонию

Уголовный срок теперь можно будет получить за фиктивную регистрацию иностранцев в любых помещениях. Наказание - от штрафа до реального лишения свободы.

С 23 ноября 2018 года вступают в законную силу изменения, внесенные в уголовный кодекс Российской Федерации.

«Поправками исключено словосочетание «жилое помещение», то есть уголовная ответственность наступает теперь за фиктивную регистрацию в любых помещениях. В уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки с целью разрешения вопросов об ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов в так называемых «резиновых офисах», - сообщила начальник правового отдела управления МВД России по городу Челябинску Оксана Симонэ.

Раньше у иностранца было два варианта, где зарегистрироваться: или по адресу его фактического проживания или по месту ведения трудовой деятельности, то есть на юридический адрес работодателя. Однако, в июле этого года президент запретил прописывать мигрантов в офисах компаний. С ноября ужесточилась и отвественность.

Добавим, фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать.

За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.

Сегодня в Челябинской области проживает порядка 84 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом трудовых мигрантов в области насчитывается около 17 тысяч человек. В 2017 год было оформлено лишь 1023 патента на трудовую деятельность. Чаще всего их приобретают граждане Таджикистана и Узбекистана. С целью получения образования на Южный Урал приехали 6,5 тысяч иностранцев. Специалисты характеризуют миграционную ситуацию как контролируемую.

Добавим, согласно социологических данных, порядка 59 процентов приезжих регистрируются в нежилых помещениях, то есть, в том числе, в офисах.