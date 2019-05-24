Задержан бывший директор группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский
В Челябинске задержан Александр Сребрянский, обвиняемый по уголовному делу о хищении денег дольщиков трех строительных компаний региона. Факт его задержания подтвердили в региональном полицейском главке.
Он водворен в изолятор временного задержания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, бизнесмен Алексей Сребрянский, руководитель группы компаний «Серебряный ключ», является обвиняемым по уголовному делу о хищении денег дольщиков трех строительных компаний региона.
По данным следствия, участникам долевого строительства были сообщены заведомо ложные сведения о сроках окончания возведения объектов. В сроки, установленные договорами, строительство домов завершено не было, документы по вводу домов в эксплуатацию - не оформлены. Помещения в соответствии с договорами долевого участия людям не передали.
Пострадавшими по уголовному делу проходят 160 семей.