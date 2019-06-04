Задержан челябинец, стрелявший по прохожим

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, который в «Парковом» с балкона своей квартиры устроил стрельбу по прохожим и припаркованным автомобилям.

В полицию Курчатовского района обратились жители микрорайона «Парковый», которые рассказали о стрельбе во дворе дома Краснопольскому проспекту.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», об инциденте ранее написали очевидцы в социальных сетях. Пули попадали в припаркованные машины, в аптеке были разбиты стекла. Люди сами выяснили с какого балкона это происходит. Пользователи сети также отметили, что это далеко не первый случай.

«Участковыми уполномоченными полиции проведен поквартирный обход дома, из которого предположительно производились выстрелы. В результате, сотрудниками полиции установлен житель данного дома. Молодой человек пояснил полицейским, что стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры, расположенной на 8-ом этаже, причинить вред кому-либо не хотел», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Пневматический пистолет сотрудниками полиции изъят. Проверка продолжается, по ее окончании будет принято процессуальное решение.

Челябинцев, пострадавших от противоправных деяний необходимо обратиться в дежурную часть отдела полиции «Курчатовского района или участковый пункт полиции, который расположен по адресу: улица Скульптора Головницкого, 32.