Задержана преступная группировка «торговцев смертью»

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержаны наркосбытчики, торгующие наркотиками через Интернет. Изъято свыше девяти килограммов «синтетики»

В Магнитогорске при попытке извлечения 450 грамм наркотиков из тайника задержан житель Башкирии, который выполнял в группе роль курьера и осуществлял сбыт запрещенных веществ в Челябинской области.

Это был завершающий этап операции по пресечению деятельности межрегиональной преступной группировки, специализирующейся на бесконтактном сбыте наркотиков синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Оно расследуется следственным отделом УФСБ России по Челябинской области.

Всего в результате проведённых в 2019 году в рамках операции оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более девяти килограмм синтетических наркотических средств.