Задержанный в Челябинске насильник может быть причастен к серии сексуальных преступлений

Челябинская полиция разыскивает жертв и свидетелей сексуальных преступлений, которые мог совершить мужчина 1989-го года рождения, указанный на фото. У правоохранительных органов есть основания полагать, что задержанный за нападение на 50-летнюю женщину причастен и к другим аналогичным преступлениям.

На свою жертву ранее не судимый челябинец напал вечером четвертого мая этого года в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Его задержал прохожий, который и передал подозреваемого прибывшим на место сотрудникам Росгвардии.

По данному факту следственный отдел по Металлургическому району СУ СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по части первой статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела полиции «Металлургический».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в ходе работы с задержанным установлена его причастность к совершению аналогичного преступления – также на ЧМЗ – в 2017-м году.

С целью установления дополнительных эпизодов полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от действий задержанного либо ставшим свидетелями его преступлений, сообщить об этом в полицию по телефонам отдела полиции «Металлургический»: 735-20-03, 8-905-832-64-29 либо 02.

Стражи порядка напоминают, что для совершения звонка на номер 02 с сотового телефона необходимо набрать 102. Конфиденциальность гарантируется.