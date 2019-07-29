Задержаны лжевнуки, обманувшие южноуральских пенсионеров на 200 тысяч рублей
Происшествия
Сегодня, 14:48

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) совместно с коллегами из Пласта задержали трио мошенников, которые, представляюсь внуками и их знакомыми, «развели» пожилых жителей на 200 тысяч рублей. Стражи порядка сейчас проверяют их на причастность к совершению аналогичных имущественных преступлений.

В дежурные части полиции Магнитогорска и Пластовского района обратились пожилые местные жители. Они рассказали, что их денежными средствами обманным путем завладели неизвестные лица.

«На стационарный телефон звонил якобы родственник, чаще всего внук заявителей и просил одолжить сумму денежных средств, но так как он находился на работе или в некоторых случаях - в больнице, сам подойти за деньгами он не мог. К потерпевшим приходил «друг родственника». Находясь в квартирах заявителей, мужчина забирал деньги, которые передавали потерпевшие для лжевнука. Кроме того, гость отвлекал внимание бабушек, например, попросив попить воды, и похищал все имеющиеся накопления», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Причиненный ущерб составил около двухсот тысяч рублей. Мошенники задержаны. Ими оказались трое ранее судимых жителей региона. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных имущественных преступлений на территории Челябинской области. Если вы пострадали или стали свидетелями противоправных действий данных лиц, обратитесь по телефону 8-351-267-72-92, либо в ближайший отдел полиции.

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