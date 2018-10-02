Заключенный челябинской колонии украл у россиян полмиллиона рублей

Почти полмиллиона рублей пропало с банковских карт жителей Ленинградской и Тюменской областей, а также Пермского края. Мошенником оказался заключенный из Челябинска, которые похищал деньги, сидя в камере.

В УМВД России по Челябинску окончено следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении ряда хищений денежных средств с банковских карт граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей. Жертвами которой стали жители Ленинградской и Тюменской областей, а также жителей Пермского края.

«Под предлогом предотвращения несанкционированной блокировки банковских карт, получая от потерпевших их конфиденциальные данные, мужчина самостоятельно осуществлял перевод денежных средств со счетов потерпевших, на подконтрольные ему банковские карты. Таким способом злоумышленник, находясь на территории Челябинска, совершил 27 краж денежных средств с банковских карт жителей других регионов Российской Федерации», - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску.

На момент установления причастности данного подозреваемого к указанным преступлениям, в отношении него одним из районных судов Пермского края был вынесен обвинительный приговор за совершение ряда аналогичных преступлений, в соответствии с которым он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Новое уголовное дело направлено в прокуратуру города Челябинска для утверждения обвинительного заключения.