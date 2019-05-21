Замглавы Миасса поплатился за невнимание к людям

В Челябинской области заместитель главы Миасса по городскому хозяйству Александр Качев наказан за ненадлежащее рассмотрение обращений местных жителей. Чиновник признан виновным по статье 5.59 КоАП РФ и оштрафован на пять тысяч рублей.

В феврале-марте 2019 года при рассмотрении пяти жалоб Качев убеждал заявителей в том, что им необходимо самостоятельно обращаться в организации и учреждения, уполномоченные принимать меры по существу изложенных в заявлениях доводов. При этом поступившие чиновнику обращения не были направлены по подведомственности в установленный законом срок.

Тем временем, темы, затронутые в заявлениях и проигнорированные Качевым, были серьезные. Так, люди жаловались ему на нарушения закона при осуществлении межмуниципальных перевозок и при использовании акватории озера Тургояк. Также горожане пытались обратить внимание власти на несоблюдение правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов, корректировки графика работы сотрудников организации-поставщика электрической энергии и опломбирования электросчетчиков.

«В соответствии с частью 3 статьи 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или его должностного лица, направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. Гражданин при этом должен получить уведомление о переадресации сообщения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.