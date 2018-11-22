Житель Башкирии уложил собутыльника на рельсы и ждал, пока того переедет поезд

Магнитогорский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ расследует уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Республики Башкортостан, обвиняемого в жестоком убийстве на железной дороге.

По версии следствия, 22 октября 2018 года в вечернее время двое мужчин, находясь на 207 километре перегона «станция Белорецк – станция Укшук», распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого обвиняемый, применив физическую силу, уложил погибшего поперек колеи железнодорожного полотна и удерживал до подхода пассажирского поезда», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Членами локомотивной бригады применялось экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.